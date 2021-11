Lazio, Sarri nei guai: Immobile non ce la fa e si ferma Pedro

Non parte benissimo la rincorsa della Lazio di Sarri alla Juve. Dalle prime indiscrezioni sugli esami di Immobile, la situazione è sicuramente migliorata ma non tanto per poter avere speranze in vista della partita di sabato contro la Juventus. Con il passare delle ore, le indiscrezioni si sono rivelate veritiere, tanto che l'attaccante non ci sarà contro i bianconeri perché il problema al polpaccio è sì migliorato, ma non consente che giochi. Per la Lokomotiv Mosca o, meglio, contro il Napoli potrebbe tornare. Come se non bastasse, durante la seduta odierna, ad avere riportato un problema è un altro attaccante titolare Pedro. Lo spagnolo durante l'allenamento si è scontrato con Radu e pare aver riportato un fastidio alla caviglia. Il biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dai sanitari. Le prossime ore saranno determinanti.

