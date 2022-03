Lunedì 21 Marzo 2022, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 15:01

«Vergognatevi per questo derby indegno», urlano i tifosi più forte sui social il giorno dopo. E ancora: «Solo Pedro ha avuto il coraggio di metterci la faccia sotto la Nord». Proprio l'ultimo atto del triste epilogo biancoceleste sta diventando un caso. Ma c'è un retroscena al riguardo. Il capitano decide se la squadra va sotto la Curva o no. E proprio Immobile ieri sera avrebbe detto ai compagni a fine gara di evitare «perché abbiamo fatto schifo ed è meglio tornare a testa bassa dentro lo spogliatoio». Forse Pedro non ha sentito il richiamo. Sarebbe peggio se avesse deciso di fare di testa sua perché evidenzierebbe un nuovo scollamento del gruppo. Di sicuro a Formello ad alcuni ha dato fastidio questo atteggiamento (e anche alcune singole scuse social) perché tutti sono rimasti male dell'accaduto. Tutti sono colpevoli, nessuno escluso.

Immobile con la Nazionale

Era furioso a fine gara anche Ciro. Ha svolto l'antidoping ed è uscito per ultimo dall'Olimpico. Ha deciso di partire da solo (senza i compagni Luiz Felipe, Acerbi e Zaccagni e i romanisti azzurri) per raggiungere la Nazionale a Coverciano. Non gli è andato giù come la Lazio ha affrontato il derby, era arrabbiato per gli errori difensivi e non solo. Adesso deve pensare a portare l'Italia ai mondiali, ma al ritorno il discorso non è chiuso.