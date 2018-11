Paulo Sousa: «Mi piacerebbe allenare la Roma». Squadra a Mosca senza De Rossi e Perotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel primo pomeriggio laè volata adove domani affronterà il Cska, tra i convocati non ci sonorimasti a Trigoria per infortunio. Una vittoria contro i russi, oltre a proiettare i giallorossi agli ottavi di finale, potrebbe restituire entusiasmo a un ambiente furioso per l’andamento della squadra in campionato. Il nono posto a 16 punti ha minato le certezze dell’allenatore che al momento non è stato messo in discussione dalla proprietà, nonostante i risultati deludenti. La pressione nella Capitale è tanta e la panchina dellafa gola a tecnici che al momento non sono sotto contratto, ne è l’esempiotra i più quotati a sostituire: «Mi piacerebbe allenare la Roma, non l’ho mai nascosto. Purtroppo dopo la Fiorentina le mie aspettative erano alte, volevo una squadra che avesse come obiettivo vincere il campionato e lottare fino alla fine in Champions. Questo è il mio target e la Roma è una squadra che potrebbe fare al caso mio. Non abbiamo, però, mai avuto contatti. Mi piace molto l’Italia si gioca un calcio che fanno per me», le parole dell’ex allenatore della Fiorentina a Sky Sport.