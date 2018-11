Paulo Sousa: «Mi piacerebbe allenare la Roma»

I risultati altalenanti della Roma hanno messo in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco, e tra i possibili candidati a sostituirlo si è fatto il noma che di Paulo Sousa. L'ex allenatore della Fiorentina, intervistato da Sky Sport24, ha negato contatti con la dirigenza giallorossa ma non l'interesse a occupare in futuro il ruolo di tecnico a Trigoria. «Mi piacerebbe allenare la Roma, ma telefonate non sono mai arrivate - le parole del portoghese -. L'ho sempre detto che vincere è il mio obiettivo. Purtroppo dopo la Fiorentina le mie aspettative erano altre, volevo allenare una squadra con l'obiettivo di vincere il campionato e competere fino alla fine in Champions League. Questo è il mio target, il timing non è stato il migliore per me e ho dovuto prendere altre decisioni. Se poi è la Roma o un'altra squadra, io aspetto. Il calcio italiano mi piace molto, è qui sono cresciuto di più».

