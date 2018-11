Paulo Sousa: «Chiesa un predestinato. Mi ricorda Ronaldo»

«Federico Chiesa per me è un predestinato, per certi aspetti mi ricorda Cristiano Ronaldo: per la sua fame di migliorarsi e battere i propri record oltreché per la base familiare straordinaria e una base sua personale». Lo ha detto a Sky Paulo Sousa, il tecnico portoghese che ha fatto debuttare in A il figlio d'arte quando ancora non aveva 19 anni, nell'agosto 2016 , allo Stadium in Juventus-Fiorentina. «Federico può arrivare a vincere tutto ma non è ancora il momento - ha continuato l'ex allenatore viola - Intanto adesso ha bisogno di una realtà dove c'è la cultura per creare una mentalità per vincere e Firenze da questo punto di vista è la città giusta. Lo stanno gestendo bene e la Fiorentina può aiutarlo». Sousa si è poi soffermato sul campionato e in particolare sulla Juventus dove ha giocato e vinto molto: «La squadra bianconera ha dalla sua la capacità di acquistare i migliori e una cultura vincente. Quest'anno ha iniziato molto forte e l'impatto di Cristiano Ronaldo è importante, non solo sulla stessa Juve ma anche su tutto il calcio italiano. Ha vinto tutto al Real ma ha scelto la Juve perché sa che può garantirgli di continuare a vincere e superarsi. L'anti-Juve? È l'Inter: è costruita benissimo, è forte fisicamente, con una rosa ampia, un allenatore con molta esperienza, giocatori esperti e di qualità»

Ultimo aggiornamento: 20:11

