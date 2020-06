© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma, evaporata al sole di Milano, va ko dopo 3 successi di fila: quelli prima del lockdown contro il Lecce il Cagliari, l’ultimo di mercoledì contro al Sampdoria. Il dato però porta fuori strada. I giallorossi. a perso 6 partite di campionato delle 11 che ha giocato nel 2020. In Serie A, dall’inizio dell’anno solare, ne hanno perse di più solo la Spal (8), il Brescia, il Torino e il Lecce (7). Basta vedere la classifica e rendersi conto di quale sia stata la flessione nel nuovo anno: club coinvolti nella zona retrocessione (le ultime 3 e i granata in crisi).. In più è anche il peggior risultato dal 2012-13 quando furono addirittura 10 nelle prime 28 giornate. Il totale stagionale, in 37 match0, è di 10, contando anche quelle in Coppa Italia e in Europa League.Il calo fisico di Milano è stato evidienziato anche da Fonseca. Ma Petrachi, facendo arrabbiare l’allenatore e i giocatori, fece scattare l’allarme prima della ripresa del campionato. Le sue parole, rilette in queste ore, fanno pensare: «Nei primissimi giorni ho visto voglia, cattiveria e concentrazione. In quest’ultima settimana, invece, li ho visti un po’ meno convinti e ho dovuto far capire loro che la ripresa si stava avvicinando sempre di più. All’inizio siamo stati felici di ritrovarsi, ma come in ogni famiglia c’è qualche figliolo che si perde». Chi è entrato dalla panchina è sembrato almeno svogliato. Under, invece, è già con la testa al Napoli.Pallotta è lontano, la situazione andrebbe presa di petto. Tratta personalmente con Friedkin e difende Fonseca che non cerca giustificazioni: «Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, senza grande intensità, con equilibrio. Nel secondo tempo, dopo dieci minuti, il Milan ha pressato più alto senza creare opportunità. Solo tiri da fuori. Abbiamo regalato la partita con una situazione simile a quella contro la Sampdoria. Dopo è stato difficile. Il Milan era più fresco di noi Abbiamo regalato il gol senza giustificazioni. Ora è difficile, ma dobbiamo lavorare per vincere la prossima partita». E per giocarsi tutto in Europa League, dal turno secco degli ottavi.