Doveva essere un valore aggiunto. Nella più benevola delle analisi, Pau Lopez ha disputato una stagione senza acuti con alti e bassi. Il problema è che alla voce «bassi» c’è il gravissimo errore nel derby di ritorno che ha permesso il pareggio di Acerbi. Ma non solo. L’uscita a vuoto sul 2-0 di De Roon nella sconfitta interna con l’Atalanta, la scarsa attitudine nel parare i rigori, un paio di infortuni (muscolare ad inizio anno e la microfrattura al polso durante la pausa), altri errori sparsi qua e là tra il ko di Reggio Emilia con il Sassuolo e quello all’Olimpico con il Bologna che hanno contribuito - insieme all’ottimo rendimento del suo vice Mirante - a lasciare un senso di malcontento. Della serie: l’attesa non ha corrisposto alle aspettative. Soprattutto alla luce della valutazione estiva (25,546 milioni, più la metà della rivendita di Sanabria per una valutazione complessiva di una trentina di milioni: portiere più pagato della storia del club) che lasciavano sperare - dopo il flop di Olsen - in un portiere del livello di Alisson o Szczesny. Non è stato così.Le gare nelle quali Pau ha salvato il risultato si contano sulla punta delle dita (derby d’andata e Genoa a Marassi). Poi, quando ha comunque disputato ottime partite (Parma e recentemente a Napoli) i ko della Roma hanno fatto dimenticare velocemente le sue prestazioni. Un’insoddisfazione che ufficiosamente si respira anche a Trigoria. A tal proposito non è un mistero che qualora arrivasse un’offerta per lo spagnolo verrebbe valutata. Pau a bilancio figura a 20,6 milioni: servirebbe quindi una proposta almeno da 25, con la consapevolezza che la plusvalenza sarebbe alquanto esigua. Fonseca - dopo averlo fatto riposare a Brescia - questa sera lo riproporrà dal primo minuto. Intanto il suo agente - pur chiarendo la volontà del suo assistito di restare - a la Roma24 ha parlato apertamente «di offerte dalla Spagna e dalla Premier». A Trigoria non è arrivato nulla. Per ora.