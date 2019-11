Pau Lopez conquista la Spagna, prima da titolare in Nazionale: «Un premio e voglio giocarmi il posto»

Pau Lopez festeggia la prima da titolare con la nazionale spagnola. Una convocazione che era nell’aria dopo le ottime prestazioni con la Roma e che rende il portiere classe ’94 ancora più prezioso agli occhi del mercato internazionale. Il ct Moreno lo ha messo in campo sin dal primo minuto nella partita valida per la qualificazione a Euro 2020 contro Malta che si è giocata a Cadice, una decisione che ha portato buoni risultati visto che il portiere giallorosso ha tenuto la porta inviolata nel 7 a 0 rifilato alla squadra di Farrugia: «Sono molto felice di aver giocato il mio primo match ufficiale. Siamo tre portieri e sono in competizione con due giocatori di grande livello (De Geae e Kepa ndc). Venire in Nazionale per me è un premio, ho cercato di essere concentrato. La squadra ha fatto molto bene e non c’è stato bisogno di intervenire», le sue parole a fine partita.





