Roma, Pastore: «Ora mi sento bene, spero di aiutare la squadra in queste ultime gare»

Ai microfoni di Sky Sport, nel dopo partita dell’Olimpico, il centrocampista della Roma Javier Pastore.Forse la migliore Roma del 2019. «Si, penso che abbiamo fatto una buona gara, l’importante era vincere, prendere questi tre punti per continuare a lottare per l’obiettivo della società, per il nostro obiettivo, che è quello di entrare in Champions League. Abbiamo fatto una partita molto importante e molto bella».Cos’ha capito Raineri di questo gruppo? «Penso abbia capito in quale situazione ci trovavamo, che non era quella giusta, ha parlato con ogni giocatore, ha chiesto le cose basiche del calcio, provare a non prendere gol e, sapendo di essere dei giocatori di qualità, il gol lo facciamo sempre. C’ha aiutato tanto, nell’autostima, nel far credere ai giocatori di essere importanti e oggi lo si vede in campo».Sei uscito con una standing ovation dello stadio; perché il pubblico della Roma ha dovuto aspettare tanto prima di vedere il vero Pastore? «Ho avuto la sfortuna di infortunarmi subito, all’inizio del campionato. Poi, non sono stato più tenuto in conto dall’allenatore che c’era prima, non ero un’opzione per lui e ho perso tanti mesi. Adesso sto prendendo nuovamente un po di fiducia, mi sento bene fisicamente e spero di aiutare la squadra in queste ultime partite».