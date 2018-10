Partenza sprint per la LUISS di Roberto Rambaudi

Un inizio di stagione col botto per la LUISS, la quale è partita col piede giusto nella nuova avventura nel gruppo C di Promozione. Lo scorso anno le cose erano andate diversamente, la squadra di mister Rambaudi aveva chiuso la stagione ad un solo punto dalla zona play-out. In questa stagione le cose sono cambaite: i biancoblu sono al primo posto in classifica a pari punti con il Fiumicino, 4 vittorie in 5 gare e 0 sconfitte, con 12 gol. Di questo passo la LUISS potrà essere una seria protagonista del girone C.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA