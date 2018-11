Parolo bomber con Cataldi, ma Badelj è favorito per Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Difendi tu che segno io». Marco Parolo si riscopre bomber con Danilo Cataldi in campo. Quando il classe ’94 gioca, l’ex Parma trova spesso la via del gol. E’ successo contro la Spal e il Marsiglia. Un dèjà-vu della stagione 2014/15, quella del terzo posto in classifica. Parolo realizzò 10 reti in campionato, di cui 6 “al fianco” di Cataldi. Una statistica che trova riscontri anche nell’annata successiva: un terzo dei gol (sei tra coppe e Serie A) Parolo lo ha segnato con Cataldi in formazione. L’ex Under 21 domani ritroverà Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, che lo avrebbe voluto con sé in estate dopo l’esperienza al Benevento.PLAYMAKERIntanto, Badelj, smaltita la distrazione al flessore, sembra in vantaggio su Cataldi e Leiva in regia. Il croato giocando si assicurerebbe un posto nella sua nazionale. Anche il brasiliano scalpita, ma è alto il rischio di ricadute all’adduttore. Valerio Cassetta