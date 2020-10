Parma, alla vigilia della gara con l'Udinese settimo giocatore positivio

Settimo contagiato nel Parma. Il club comunica che l'ultimo ciclo di tamponi molecolari fatti ieri sera a Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, tranne che per un atleta, asintomatico, «prontamente isolato». Il club riferisce che «l'esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l'accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo Figc, del Cts e della Circolare del Ministero della Salute». Nei giorni scorsi erano emersi 4 casi e ieri altri due, prima di partire per il Friuli, dove oggi è in programma Udinese-Parma alle 18.

