Parma-Roma, le pagelle: Florenzi concentrato, Zaniolo fa passo indietro

dal nostro inviatoPARMA Cristante costante, Manolas si immola, Under si sblocca. Passetto indietro per Zaniolo.OLSEN 6,5Spinge alta una palla velenosa di Siligardi sullo zero a zero. Decisivo. Brividi quando la palla gli sfila sui piedi.FLORENZI 7Si dedica solo alla fase difensiva: buona qualche diagonale in soccorso ai due centrali e rende inconsistente Biabiany. Concentrato.MANOLAS 7Vince i duelli in velocità, bene in qualche anticipo. Le palle perse le va a riconquistare, anche se non sempre ci riesce. Si stira sull’ennesimo intervento provvidenziale.FAZIO 6Qualche problema all’inizio con Gervinho, le cui treccine gli sventolano sui fianchi, lascia - non solo lui - qualche buco di troppo in mezzo, dove si infilano a turno l’ivoriano e Siligardi. Doveva piazzarsi su Inglese, invece deve combattere contro i velocisti. Alla fine se la cava dignitosamente. Bene con la palla al piede.KOLAROV 6,5Domina e porta sù molti palloni,. A volte quando spinge, la gamba non va sempre come la testa vorrebbe: tanti cross e tiri vengono stoppati sistematicamente.CRISTANTE 7,5Gioca molti palloni, è sempre nel vivo. Nella ripresa inzucca di testa gol del vantaggio, conferma del momento buono che sta vivendo. Terzo centro nelle ultime cinque partite (Cagliari, Genoa, Parma). Cristante costante.NZONZI 6Punto di riferimento centrale, abile a sporcare palloni, un po’ meno a renderli puliti. Intermittente. Stanco, forse.UNDER 7Commette qualche errore per attacchi di frenesia, ma l’idea di gioco spesso è giusta. La migliore azione - nel primo tempo - della Roma arriva da una combinazione sua con Dzeko, non conclusa per un soffio da Kluivert. Nella seconda parte di gara diventa protagonista e non solo per il gol del raddoppioZANIOLO 5,5Un primo tempo di niente o quasi. Non alza il livello nella ripresa e viene sostituito. Passetto indietro.KLUIVERT 6,5Fa delle cose molto buone, in altre si perde con tutta l’ingenuità del ragazzino. I compagni, molto spesso, lo ignorano, e questo va detto.DZEKO 6Non è brillante ma qualcosa fa, al di là degli errori. Tiri sballati, assist di tacco, sponde. Tutto benino, non ancora eccezionale.JESUS 6,5Entra a freddo, risponde colpo su colpo.LO. PELLEGRINI 7Entra subito nel vivo, mettendo lo zampino sul raddoppio della Roma. Bene anche dopo.SCHICK NGSi scalda dal freddo.DI FRANCESCO 7La squadra regge bene a livello difensivo, e davanti conferma quanto di buono fatto con il Sassuolo. La Roma torna in piena corsa per la Champions, la nottata sembra passata.MANGANIELLO 6Non prende provvedimenti su Gagliolo, che - senza alcun motivo - prende platealmente a calci nel sedere Under, non sbaglia granché.