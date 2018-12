Parma, la prima volta di Gervinho contro la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gervinho è rimasto nel cuore dei tifosi della Roma dopo due anni e mezzo nella Capitale e i 26 gol segnati in 88 partite. Per la prima volta in carriera la “freccia nera” affronterà i giallorossi che lo hanno ceduto nel gennaio del 2016 all’Hebei in Cina per 27 milioni. Un’avventura ricca ma sfortunata, in cui l’attaccante ha riportato una lesione del legamento crociato che lo ha tenuto fermo per 7 mesi. Ad agosto 2018 il ritorno nel calcio che conta con il sì al Parma dove ha fatto innamorare i tifosi gialloblù con i 5 gol realizzati e le sue discese sulla fascia. Un po’ come è accaduto all’Olimpico quando in panchina c’era Garcia, il tecnico che lo ha allenato a Lilla e lo ha fortemente voluto alla Roma convincendo Sabatini a comprarlo dall’Arsenal. Ora il tecnico è Di Francesco che si gioca parte del suo futuro proprio contro il Parma di Gervinho: «Per fermarlo abbiamo comprato dei fucili», ha ironizzato Eusebio deciso a disinnescare l’esplosività dell’ivoriano.