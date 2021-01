Milik-Olympique Marsiglia, siamo all'ultima curva. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, il club francese ha trovato un accordo di massima con il Napoli sulla base di 12 milioni con bonus, più una percentuale sulla rivendita. Resta solo da definire la cifra che i campani potrebbero incassare in caso di cessione futura del centravanti polacco, fuori dai piani, e già d'accordo con i transalpini per un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. Da Napoli a Milano. Saranno giornate caldissime anche per il Milan. Ufficializzato Meité, il club rossonero vuole definire l'affare Tomori in prestito con diritto di riscatto. Il francese classe '97 ha dato la sua parola a Maldini ora è in pressing affinché si possa arrivare un accordo totale entro la prossima settimana. A proposito di difensori, anche il Parma è a caccia di un rinforzo immediato. Il preferito dei ducali resta Benatia, ex Roma e attualmente in Qatar con l'Al-Duhail. Il giocatore, con un passato anche nell'Udinese, ha ricevuto un'offerta interessante ma darà una risposta solo nei prossimi giorni. In uscita riflettori puntati su Kurtic: lo sloveno piace molto al Torino, a caccia di un sostituto di Meité.

