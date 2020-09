Parma-Napoli: dalle 12.30 La Diretta Le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curiosità per la prima di Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Pezzella mentre nel mezzo spazio a Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Grassi ed Hernani mezze ali mentre davanti spazio a Kucka a supporto del tandem composto da Inglese e Cornelius.SEGUI LA DIRETTAGattuso potrebbe affidarsi al 4-3-3 con Ospina in porta, pacchetto difensivo formato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Mertens, Osimhen e Insigne.(4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Cornelius. Allenatore: Liverani(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Mertens, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso