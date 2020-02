Parma, Gervinho multato e reintegrato in rosa

Multato e reintegrato nel gruppo. È finita l'esclusione di Gervinho dalla rosa del Parma. Il giocatore ivoriano era stato escluso dopo la vicenda legata al suo mancata trasferimento al club del Qatar dell'Al-Sadd e la sua mancata presenza a tre allenamenti. Oggi il giocatore ha incontrato i compagni e poi è rientrato in gruppo. L'ufficialità del ritorno in rosa arriva dal ds Daniele Faggiano. «Gervinho ora è in rosa, se giocherà dipende dall'allenatore e da come sta fisicamente - ha spiegato ai microfoni di Sky - Lo abbiamo multato. Non si tratta di pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono e che esisteranno sempre. Questa diatriba non ci ha fatto piacere, ma adesso il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra».





