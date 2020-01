Parma-Lecce La Diretta dalle 20.45 Le formazioni ufficiali: debutta Kurtic, Kucka nel tridente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parma e Lecce chiudono il programma della 19esima giornata col posticipo del lunedì sera. Gli emiliani vogliono chiudere in bellezza un girone di andata fin qui ben condotto, 25 i punti conquistati, e riscattarsi immediatamente dopo la batosta subita a Bergamo al cospetto della fortissima Atalanta; beffardo anche l'esordio nel nuovo anno dei salentini, che hanno subito il gol da parte dell'Udinese a pochi minuti dalla fine incassando così l'ennesima sconfitta casalinga da inizio campionato.Il Parma non vince al Tardini dal 2-0 sulla Roma del 10 novembre: dopo quel risultato, la sconfitta di misura col Milan ed il deludente pareggio 1-1 col Brescia; Lecce decisamente meglio lontano dal Salento in questa prima metà di stagione: ben 11 dei 15 punti che i giallorossi contano in classifica sono stati infatti conquistati in trasferta.Le formazioni ufficialiSepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Kucka. All.: D'AversaGabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Falco. All.: Liverani.