Lazio a Parma in emergenza, ma con la chance di salire a -1 dalla vetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esame più difficile. In emergenza e in debito d’ossigeno ma con la chance di toccare il cielo con un dito. La Lazio arriva sì al Tardini con l’obiettivo di restare attaccata al terzo posto, ma con la chance di andare a meno 1 dalla Juve che ieri ha perso per 2-1. Ancora una volta a tendere la mano ai biancocelesti è Pazzini. Il bomber che tolse lo scudetto alla Roma nel 2010, ringraziato mercoledì dai laziali con uno striscione. Vincere è obbligatorio. Perché in caso di domenica perfetta i biancocelesti potrebbero addirittura ritrovarsi al secondo posto, ad un passo dal cielo. Tra l’altro riuscendo anche nel sorpasso all’Inter fallito mercoledì. Partita tutt’altro che semplice quella di oggi pomeriggio. Se quella con il Verona era considerata complicata, quella di questo pomeriggio al Tardini va catalogata con il grado di difficoltà maggiore. Soprattutto per le defezioni dei biancocelesti. Non bastavano le squalifiche di Radu e Milinkovic, ci si sono messi anche il guaio alla caviglia di Lulic e quello muscolare di Bastos. In più ci sono le condizioni precarie di Correa e Cataldi, entrambi recuperati ma da gestire.VINCERE E SPERARE«Dobbiamo guardare noi stessi, in questa settimana serve un ultimo sforzo, è stata una settimana intensa, dispendiosa. A Parma serve la massima attenzione. Siamo in emergenza, però dobbiamo andare oltre e sapere che sarà l’ultima partita di grandissimo sforzo» rimarca Inzaghi che negli ultimi due giorni ha lavorato molto sulla testa dei suoi perché come ha ammesso lui stessi i biancocelesti, mercoledì contro il Verona, hanno speso molto dal punto di vista mentale. Il gruppo è solido e consapevole delle proprie potenzialità. C’è anche la certezza che «se non ci fossero state Juve o Inter con questo ritmo, saremmo al comando del campionato» (alla luce del ko della Juve la frase va rivista e riletta con un pizzico di sana scaramanzia). Ecco perché al di là della condizione fisica conterà l’aspetto psicologico. Potrebbe subentrare un cortocircuito di stimoli. Di fronte c’è un Parma in forma straordinaria: 32 punti in classifica e la zona Europa a portata di mano. I gialloblù, così come il Verona, possono contare su calciatori fisici e in questo momento la Lazio fa più fatica ad affrontare squadre così. Proprio perché è leggermente in debito d’ossigeno. Inoltre D’Aversa può sorridere per i recuperi di Kulusevski e Cornelius. In squadra ha anche il talismano Kucka: 9 vittorie contro i biancocelesti in 11 precedenti. Questione di cabala, quella a cui si grappa con tutta la forza possibile anche Inzaghi. I biancocelesti hanno sempre battuto il Parma nelle sei gare dal loro ritorno in serie A. E in più lo hanno fatto segnando almeno due gol a partita. Una buona statistica per Immobile e compagni che si trovano di fronte una squadra che al Tardini ha subito pochissimo: da ottobre appena 4 gol. La Lazio e Ciro dopo il turno di stop vuole ritornare a segnare. Non succedeva dall’ultima sfida con l’Inter, a settembre, che i biancocelesti non segnassero nemmeno un gol. Immobile scalpita, ha in palio la classifica cannonieri e la Scarpa d’oro, ma soprattutto vuole convincere il ct Mancini a dargli un posto fisso ad Euro 2020. C’è in ballo anche un altro record da centrare: mai nella sua storia la Lazio ha messo in fila 18 risultati consecutivi.