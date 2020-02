Parma-Lazio, dalle 18.00 La Diretta Le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Patric e Jony

Ultimo aggiornamento: 17:10

Dopo la sconfitta di dicembre subita per mano del Milan ed il pareggio col Brescia, in gennaio il Parma ha ottenuto 2 belle vittorie su Lecce e Udinese, entrambe con il finale di 2-0; con il pareggio nel derby, la Lazio ha interrotto una striscia di 5 vittorie esterne consecutive, tutte curiosamente ottenute con il punteggio di 1-2.(4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Kucka. All. D'Aversa(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. InzaghiVa in scena al Tardini la sfida delle ore 18, che vede affrontarsi Parma e Lazio per la 23esima giornata di Serie A. I ducali vengono dal buon pareggio di Cagliari, 2-2 il finale, e con i loro 32 punti sono in piena lizza per la corsa al sesto posto in graduatoria; i biancocelesti, dal canto loro, tornano in campo dopo il mezzo passo falso casalingo nel recupero col Verona di metà settimana, che ha rallentato la corsa di Immobile e compagni al secondo posto dietro la Juventus.