Parma-Juventus, i voti: Sepe ipnotizza Ronaldo, Douglas Costa macina chilometri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEPE 6.5Sull’angolo di Douglas Costa è sfortunato quando la palla capita sui piedi di Alex Sandro perché un tiro del brasiliano arriva poi la deviazione vincente di Chiellini. Nella ripresa respinge due conclusioni di Cristiano Ronaldo.LAURINI 5Cristiano Ronaldo è davvero una brutta bestia. Il portoghese gli va via spesso e lui fa davvero fatica a contenerlo.IACOPONI 6Non si fa intimorire dall’attacco atomico della Juventus.BRUNO ALVES 6Lotta con Cristiano Ronaldo, rispondendo colpo sul colpo.GAGLIOLO 5Quando Douglas Costa parte in progressione, è un vero problema per lui.HERNANI 5.5Forse era il giocatore più atteso di questo nuovo Parma, ma non arriva alla sufficienza. Sempre a inseguire i portatori di palla juventini.BRUGMAN 5.5Qualche chiusura interessante, ma quando la Juventus accelera, non riesce a tenere il passo.BARILLÀ 6Il migliore dei tre in mezzo, anche se si fa anticipare in area da Chiellini in occasione del vantaggio bianconero.KULUSEVSKI 5.5Inizia bene, ma perde i duelli con Alex Sandro.INGLESE 6Impegna Szczesny in diverse occasioni. È lui il migliore del Parma.GERVINHO 5.5De Sciglio ha il compito di non perderlo di vista. L’ivoriano può fare di più nel gioco offensivo degli emiliani.SILIGARDI 5.5Non regala i suoi soliti spunti.D’AVERSA 5.5La Juventus gioca sempre nella metà campo del suo Parma, che cerca di colpire nelle (poche) ripartenze.SZCZESNY 6.5Si fa trovare pronto quando Inglese lo chiama in causa.DE SCIGLIO 6.5In fase difensiva riesce a tenere Gervinho e si fa vedere anche in attacco. Propositivo.BONUCCI 6Più brillante in altre occasioni. Fa il suo senza patemi.CHIELLINI 7Suo il primo gol del campionato 2019-2020. Il capitano juventino non segnava dal primo dicembre 2018 nel 3-0 sul campo della Fiorentina.ALEX SANDRO 6Si fa vedere spesso nella metà campo del Parma, ma nel secondo tempo è meno brillante.KHEDIRA 6Quando c’è da contrastare, è sempre presente. Pochi inserimenti offensivi per lui.PJANIC 6Prova a farsi vedere su calcio di punizione. In mezzo al campo il suo solito ordine.MATUIDI 6In campo a sorpresa. Il mercato è ancora aperto e potrebbe anche dire addio, ma intanto non smette di lottare.DOUGLAS COSTA 6.5Una scheggia sulla fascia. Suo il primo tiro in porta, suo il calcio d’angolo da dove arriva il gol di Chiellini e suo l’assist per il raddoppio di Cristiano Ronaldo, poi annullato dal Var. Esce per un problema alla caviglia sinistra.HIGUAIN 6Sembra che da questa Juventus non se ne sia mai andato. Dialoga con Cristiano Ronaldo come ai tempi del Real Madrid. Cala nella ripresa.CRISTIANO RONALDO 6.5Nel primo tempo sbaglia due gol e non è da lui. Poi, quando segna è il Var ad annullare la sua rete. Nella ripresa è lui l’unico della Juventus a impegnare Sepe.RABIOT 5.5Debutta nel nostro campionato prendendo il posto di Khedira. Saprà fare di meglio.MARTUSCIELLO 6.5Saranno cambiante tante cose, ma la Juventus non si dimentica mai di come si faccia a vincere.