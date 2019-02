Parma, D'Aversa: «Scritta pagina di storia per il nostro club»

Una serata da ricordare invece per il tecnico de ducali, D'Aversa, contento per la reazione del Parma dopo essersi trovato per due volte in svantaggio: «I ragazzi ci hanno creduto, venire qui a pareggiare contro la Juventus ci deve far sentire orgogliosi e soddisfatti - conferma l'allenatore gialloblu -. Eravamo sotto di due gol, riprendere la partita ha dimostrato che il gruppo ha grandi valori». Non ha mai smesso di credere alla rimonta D'Aversa, incitando i suoi anche quando la partita sembrava ormai compromessa: «Ci ho creduto per l'atteggiamento dei ragazzi nel secondo tempo, lo stesso del primo quarto d'ora. Contro la Juve devi provare a giocare, nel secondo tempo abbiamo subito il secondo gol ma abbiamo mantenuto l'atteggiamento giusto e stiamo stati premiati. Forse sono stati decisivi gli episodi, ma siamo andati a cercarceli. E abbiamo scritto una pagina storica per il nostro club».

