Parma, D'Aversa: «Juventus top club, siamo chiamati a una partita perfetta»

«La Juventus è una delle squadre più forti d'Europa. Dobbiamo essere convinti di affrontare una squadra fortissima a prescindere dalle assenze che possono avere. Servirà la partita perfetta». Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, parla così della sfida contro i campioni d'Italia in programma domani all'Allianz Stadium. «Le difficoltà saranno enormi e ne siamo consapevoli, cercando di sfruttare quelle occasioni che possiamo avere -prosegue l'allenatore dei ducali durante la conferenza stampa della vigilia-. Non possiamo venir meno sotto l'aspetto dell'intensità e della compattezza. Rientra Stulac, non ci saranno Rigoni e Sierralta. Diakhate andrà a giocare con la Primavera per mettere minutaggio». «I ragazzi hanno lavorato in maniera intensa questa settimana, non dobbiamo sentirci di essere arrivati all'obiettivo e questo viene dimostrato in campo ogni giorno -sottolinea D'Aversa-. Siamo orgogliosi di quanto fatto in passato e fino ad ora ma dobbiamo ancora fare tanto».

