Parla il presidente Paris,

Dura presa di posizione del patron Paris dopo i fatto accaduti nella partita tra la sua squadra, il Ladispoli, e il Lanusei, che hanno portato ad un lungo sfogo, dove vengono definiti vergognosi per il campionato di Serie D, ma anche per il calcio in generale, l’atteggiamento e la violenza con la quale tifosi e alcuni membri della dirigenza avversaria si sono scagliati verso la squadra, con episodi di violenza anche fuori dallo stadio al momento dell’arrivo, dove un folto gruppo di sostenitori locali ha assaltato il pullman del Ladispoli sferrando calci e pugni. Ma non finisce qui, al momento del fischio d’inizio la situazione non si è affatto calmata, anzi attraverso numerose minacce hanno influenzato sia la prestazione dei giocatori ospiti che le scelte della terna arbitrale. Sul campo infatti il Ladispoli sarebbe riuscito ad ottenere il pareggio, annullato per un fuorigioco inesistente, dopo aver visto concedere al Lanusei, un gol e un rigore assolutamente inesistenti.

