alla: più che un ritorno, è un segnale. Di un professionista inattaccabile, di una squadra che punta forte sulla ripartenza ma anche di un movimento che si rialza dopo due mesi di agonia. Il portoghese è tornato ad allenarsi ieri al centro sportivo bianconero 72 giorni dopo l’ultima volta. Svolti i test di routine, ha subito ripreso confidenza con il campo, già assaggiato nel suo esilio dorato dinell’impianto del. È stato il secondo straniero a rimettere piede a(per primo Pjanic), dopo aver osservato le due settimane di isolamento a casa con la sua famiglia. È ancora presto per dirlo, ma dai test fisici sembra già in buone condizioni, visto che ha trascorso gli ultimi due mesi tirandosi a lucido per presentarsi pronto alla ripartenza. Sudore, addominali, corsa e rinforzo muscolare, quelli che non mancheranno da oggi in avanti alla Continassa, agli ordini di Sarri - rigorosamente in campo con la mascherina -. Nel mirino di CR7, un pò più sgombro dopo lo slittamento degli Europei con il Portogallo, ci sono campionato e Champions, per non perdere l’abitudine alla vittoria, con il 6 nel mirino.Sesta Champions e sesto Pallone d’Oro, numeri fuori dal mondo ma non per un alieno che continua a collezionare ancora ammiratori in giro per ilE tra i più fedeli, c'è proprio quel Psg sempre alla ricerca del colpo ad effetto, per oscurare le frizioni con. «Anno dopo anno mostra una determinazione unica - le parole del presidente Al-Khelaifi pubblicate lunedì da France Football-, una straordinaria forza di carattere. Resta sempre motivato dal desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. Ammiro questa sua volontà implacabile, è un grande esempio per tutti gli atleti del futuro». Nonostante i 35 anni e un ingaggio da 31 milioni di euro a stagione fino al 2022, CR7 si è ripreso così questa settimana anche la copertina di calciomercato. Ma la corte del Psg potrebbe essere rimandata: la Juventus non vuole svalutarlo e al momento resta concentrata sulla cessione di Pjanic e degli altri esuberi, a partire da Higuain. Proprio il centrocampista bosniaco è sulla lista della società transalpina, pronta ad intavolare uno scambio con i bianconeri pur di arrivare ad uno degli obiettivi della serie A.A proposito di calciomercato internazionale, ilha ufficializzato il rinnovo di Giroud fino al 2021. Il club inglese ha esercitato l'opzione del contratto: una mossa che permetterà, eventualmente, ai Blues di non perdere l'attaccante francese a zero.