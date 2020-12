Pari e sbadigli nel derby di Manchester. Pari del Bayern, cade in casa il Dortmund

Il derby della paura: due squadre che si temono e che preferiscono non darsele piuttosto che perdere. United e City fanno 0-0 all’Old Trafford. Un risultato che evidentemente sta bene sia a Solskjaer che a Guardiola. Che, diciamo la verità, non hanno mai dimostrato di voler portare a casa l’intera posta in palio. E di conseguenza è venuta fuori una partita che ha vissuto di folate. Due, per la precisione. Quella di De Bruyne nel primo tempo che ha servito Mahrez sulla quale è stato poi decisivo De Gea; e quella di Walker nella ripresa che ha steso in area Rashord: prima l’arbitro ha concesso il rigore, poi è tornato sui suoi passi dopo essere stato davanti al monitor della Var. Da quel momento in poi la partita si è piano piano spenta. E meno male che si è giocato a porte chiuse, altrimenti i fischi non sarebbero mancati. Il calcio di rigore in pieno recupero permette all’Aston Villa d’imporsi sul campo del Wolverhampton: freddo El-Ghazi dagli 11 metri. Vittoria pesantissima invece del Newcastle, in casa, contro il West Bromwich. Finisce 2-1: Almiron e Gayle per i padroni di casa, momentaneo pareggio di Furlong per gli ospiti. Stasera c’è un interessante Everton-Chelsea.

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco di Flick impatta 1-1 sul campo dell’Union Berlino. In rimonta la squadra campione d’Europa riesce a guadagnare un punto che le permette di rimanere in testa alla classifica insieme al Lipsia. Anche se domani il Leverkusen battendo l’Hoffenheim può andare da solo davanti a tutti. Al vantaggio di Promel proprio all’alba della sfida, ha risposto il solito Lewandowski a metà ripresa. Inutile l’assalto finale dei bavaresi. Il risultato clamoroso del pomeriggio è quello che arriva da Dortmund: il Borussia infatti è schiantato in casa dallo Stoccarda (1-5). Una giornata nera per la squadra di Favre, che va sotto al 26’ per via del rigore di Wamangituka. Ma riesce comunque a pareggiarla grazie alla rete di Reyna, servito alla perfezione da Guerreiro. Nella ripresa però succede il finimondo: nello spazio di 10 minuti, tra il 53’ e il 63’, lo Stoccarda piazza il colpaccio. Ancora Wamangituka, poi Forster e infine Coulibaly. Nel recupero il gol di Gonzalez che che chiude il conto. Favre non è in bilico al momento, ma la classifica del Borussia è qualcosa d’impensabile all’inizio del campionato. Vince il Lipsia (2-0) contro il Werder Brema. Tutto facile per la squadra di Nagelsmann – che se ne va in testa insieme al Bayern - che la chiude nel primo tempo grazie a Sabitzer e Dani Olmo. Buona anche oggi la prova di Kluivert. Non va oltre l’1-1 invece il Borussia Monchengladbach contro l’Hertha Berlino. Mentre vincono Friburgo (2-0) sul Bieleferd e Colonia (0-1) sul campo del Mainz.

LIGA

In attesa del derby di Madrid (Real e Atletico in campo alle 21), il Siviglia grazie all’autorete di Etxeita sbanca il campo del Getafe (0-1) andandosi a piazzare in piena zona Europa. Spettacolare pareggio al Mestalla tra Valencia e Bilbao (2-2). Domani in campo il Barcellona in casa contro il Levante: una nuova sconfitta potrebbe costare la panchina a Koeman, visto che i blaugrana sono decimi in classifica. E il secondo posto nel girone di Champions League ha reso ancora più delicata la situazione del tecnico olandese. La sensazione comunque è che prima di fine gennaio – quando sono fissate le elezioni del nuovo presidente – sarà difficile allontanarlo. Certo è, però, che se non arrivassero i tre punti domani le cose potrebbero velocemente cambiare.

Ultimo aggiornamento: 21:21

