Pari tra Roma Legends e Nazionale Piloti (5-5): poker di Delvecchio. Totti: «In Champions spero passi la Juve»

protagonista assoluto allo stadio Tre Fontane per la partita tra lae lapiloti(poker die gol diper la nazionale piloti reti die doppietta di). Nella splendida cornice dell’Eur che sabato 13 aprile accoglierà il campionato del mondo di Formula E, si è giocata un’amichevole a cui hanno preso parte ex calciatori e piloti con l’obiettivo di raccogliere fondi che saranno devoluti in beneficenza all’. Da, passando pere l’attoresono stati tra i protagonisti con la maglia giallorossa, mentre tra gli ex piloti c’eranooltre a. Ma è stato Francescoa deliziare il pubblico con le sue giocate e tiri al volo, un tuffo nel passato per i 150 tifosi sugli spalti che hanno assistito al match: «Ho cominciato da questo stadio dove ho sudato e faticato e ho realizzato il mio sogno. La Juve? Sono partite difficili, è un quarto di Champions e può vincere qualsiasi squadra, speriamo sia quella italiana», sono le parole dell’ex numero 10.