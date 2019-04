Pareggio tra De Rossi e Atletico Torrenova

De Rossi e Atletico Torrenova si annullano. Le due formazioni, contente della loro stagione e della loro posizione in graduatoria, non vanno oltre il pareggio. I padroni di casa sbloccano la gara al 20' della prima frazione di gioco con D'Angelo che batte l'estremo difensore avversario. La formazione ospite recupera con Cusanno. Viene assegnato il calcio di rigore al Torrenova e il numero dieci Cusanno non sbaglia dal dischetto. Prima dell'intervallo la rete del ribaltamento è messa a segno da Scardini. Nella seconda frazione di gara il sigillo firmato da Perugini è quello del definitivo 2-2 al Catena.

Ultimo aggiornamento: 18:29

