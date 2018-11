Pareggio giusto tra Vis Artena e Città di Anagni

Termina con un 1-1 la gara tra Vis Artena e Città di Anagni al campo Caslini di Colleferro. Risultato che rispecchia quanto visto tra le due compagini, anche se a poter recriminare qualcosa in più è sicuramente il Vis Artena che a livello offensivo ha sicuramente mostrato più intraprendenza degli ospiti ed infatti a passare in vantaggio sono i padroni di casa che al pronti e via della ripresa, dopo un primo tempo estremamente equilibrato, si portano in vantaggio con Palombi che, innescato benissimo da Panella, anticipa il portiere avversario e conclude in rete. Neanche il tempo di esultare però che i biancorossi ospiti trovano il gol del pari: a segnare è D’Orsi che a seguito di un cross dalla fascia destra ed una prima conclusione di testa di un compagno, sfrutta la respinta corta del portiere per trovare il tocco vincente a porta vuota.

