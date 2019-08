© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby amichevole del Colavolpe è terminato in parità (1-1). Stamane Terracina e Formia si sono divisi la posta in palio, ma per le due squadre è stato un buon test per affinare gioco e schemi in vita dell’inizio dei rispettivi campionati di Promozione ed Eccellenza. In vantaggio dopo soli 5’ con una rete dell’esterno offensivo Basso, i tirrenici sono stati raggiunti nel finale dalla rete dell’attaccante ex Vis Sezze Fiorini. Girandola di cambi con i due tecnici Gerli e Troise che hanno provato diversi giocatori (numerosi quelli nelle file del Formia, che ha giocato con tanti under). In attacco anche l’argentino Nicolas Adrian Jelicanin, il 22enne di Buenos Aires cresciuto nell’Huracan, ex giovanili del Chievo con un passato tra Minturno, Insieme Ausonia e gli abruzzesi del Piazzan. «Si sono intravisti ottimi segnali – afferma il ds Alessandro Rosolino – La rosa è in divenire, stiamo provando diversi giocatori. Mancano ancora da completare alcuni ruoli cardine. In settimana ci saranno novità importanti. Intanto dal punto di vista societario c’è stata una vera e propria ristrutturazione, con ruoli ben definiti anche per cercare di dare tranquillità a mister Troise e ai ragazzi». Non mancheranno innesti provenienti da categoria superiore. «Al gruppo attuale - spiega il dg Luca Lentini - si aggiungeranno elementi giovani e di valore che si sono messi in evidenza anche in serie D, per arrivare pronti all’esordio in Eccellenza (8 settembre, ndr)».