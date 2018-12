Paquetá a Milano: «Ho scelto il Milan per la sua storia». Stasera sarà a San Siro

Il Milan abbraccia Lucas Paquetá. Il fantasista brasiliano, accompagnato dalla moglie, è sbarcato stamane alle 11:10 all'aeroporto di Malpensa, dove ad attenderlo c'erano numerosi cronisti. «Sono molto felice, ho scelto il Milan per la sua storia», le uniche parole del calciatore.

Pagato 35 milioni di euro, il classe 97' ex Flamengo stasera sarà a San Siro per il posticipo di campionato Milan-Torino. Un primo assaggio del suo nuovo stadio, da gennaio. «Effettuerà dei test per due-tre giorni, cercherà casa e visiterà la città. Ma ora non ne parlo, risponderò quando diventerà ufficialmente rossonero» le dichiarazioni del tecnico Rino Gattuso, ieri in conferenza stampa. Dopo i controlli, Paquetá farà un'ultima tappa in Brasile prima di stabilirsi definitivamente a Milano.