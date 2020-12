Papu Gomez smentisce: «Tapiro rifiutato non lanciato»

«La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia la Notizia è completamente falsa». Il “Papu” Gomez, così come successo qualche settimana fa, affida alla sua pagina Instagram la smentita che lo avrebbe visto lanciare il Tapiro d’oro verso Valerio Staffelli:«Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione» ha scritto il fantasista argentino dell’Atalanta, che chiude spiegando che «ho scelto, come è mio diritto, di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro». Polemiche chiuse? Forse. Ma tutti aspettano di vedere realmente come sono andate le cose nel servizio del programma satirico di Mediaset che verrà messo in onda questa sera. Sicuramente si conferma il momento negativo per Gomez. Ormai quasi fuori rosa e sul mercato.

