© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso laè preoccupata.vuolema la fase di stallo nella trattativa (senza Under in cambio) che porterebbe Milik alla Roma obbliga i bianconeri a lavorare su più piste. Suarez, intanto, ha prenotato per la prossima settimana l’esame di italiano. Uno step necessario per ottenere il passaporto comunitario, anche se i tempi restano lunghi e incerti. L’iter burocratico è infatti complesso, per questo nelle scorse settimane il ds Paratici ha riattivato i contatti con l’entourage die gli avvocati di. L’uruguaiano, già nel mirino dell'Atletico Madrid, presenta dei costi altissimi e pretende circa 15 milioni di euro come premio alla firma. Lo spagnolo non viene invece liberato dai colchoneros se non a fronte di una cifra molto importante.Infine, Giroud. La punta del Chelsea è in scadenza nel 2021 e ha fatto sapere di essere entusiasta del sondaggio bianconero. Ma al momento rappresenta solo un'ultima scelta. La prossima settimana si rivelerà in ogni caso decisiva: nel caso in cui Dzeko dovesse giocare la prima di campionato con la Roma, le possibilità di lasciare la Capitale diminuirebbero di molto. Restando in tema attacco, ilha rifiutato ieri la ricca offerta dell'(triennale da 6 milioni di euro a stagione). Come ringraziamento, l'Atalanta gli ha offerto un rinnovo a vita.