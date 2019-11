© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da poco più di una settimana Paolo Montella non è più l’allenatore del Fonte Meravigliosa. La notizia dell’esonero ha lasciato molto amarezza all’ex tecnico del De Rossi che per la prima volta nella sua carriera è stato rimosso dall’incarico a stagione in corso. Eppure il cammino di Montella sulla panchina del Fonte Meravigliosa era partito nel verso giusto con 11 punti raccolti in 6 giornate. Poi a seguito dell’eliminazione in Coppa Italia con il Palocco, la squadra ha iniziato a zoppicare in campionato ed è arrivata la scelta della società gialloblu.«Ci sono state alcune divergenze con la società – afferma Paolo Montella - Sono stato criticato sul mio metodo di allenamento, non eravamo più in sintonia sul tipo di strada da proseguire. Sul campo ho lavorato sempre in un modo mirato con i ragazzi sia dal punto di vista tecnico che comportamentale e ho ottenuto sempre dei risultati soddisfacenti. La dirigenza ha dimostrato di avere un’altra visione, ma avrebbe dovuto fare più chiarezza considerato che il direttore generale Riccardo Neri in estate aveva dichiarato di avermi scelto come il profilo ideale tra tanti candidati».Non a caso, con il suo modo di intendere di calcio Paolo Montella di soddisfazioni se ne è tolte. Protagonista della cavalcata dalla Seconda Categoria alla Promozione con il De Rossi, oltre alle vittorie con Olimpia e Futbolclub fanno un totale di 5 campionati vinti negli ultimi dieci anni. A Fonte con una rosa molto giovane, che Montella aveva contribuito a rinforzare durante il mercato estivo, la squadra aveva l’obiettivo di mantenere la categoria, ma la mancata sintonia dal punto di vista relazionale tra società e tecnico ha portato alla separazione tra le parti. «Per il valore tecnico della rosa ci eravamo prefissati l’obiettivo della salvezza – puntualizza Montella - Nel momento clou alcuni infortuni ci hanno penalizzato, era chiaro che qualche difficoltà ci sarebbe stata ma non pensavo che la società ricorresse subito a questa decisione estrema dopo solo 9 giornate. Quello che mi fa male è che per 7 mesi non potrò più allenare e oltretutto non è stata presa in considerazione la volontà dello spogliatoio. Non ho avuto la fiducia che mi era stata mostrata ad inizio stagione».