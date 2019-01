© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ entrato nel club dei “centenari” dell’Albalonga attuale nello stesso anno del “collega di reparto” e suo capitano Manuel Panini e dell’attaccante esterno Claudio Corsetti. Marco Paolacci, difensore classe 1984, ha un rapporto decisamente particolare con il club azzurro e lo scorso 9 dicembre, in occasione del match vinto a Latina, ha raggiunto quota 100 presenze in serie D con la maglia azzurra (che ora sono arrivate a 103). «Un traguardo che mi particolare piacere perché l’Albalonga è stato il mio primo club “tra i grandi”. Facevo parte del gruppo allenato da Paolo D’Este nel lontano 2003-04 ed ero ovviamente un “under”, poi giocai qui per un’altra stagione prima di girovagare sui campi di serie C (con le maglie di Acireale, Teramo, Val di Sangro e Isola Liri) e D (con Avezzano, Marino, Lupa Frascati, Palestrina e Trastevere) prima di ritornare all’Albalonga l’anno passato. Speriamo che questa storia possa continuare».Quest’anno Paolacci ha un solo cruccio: quello di non essersi ancora “sbloccato”. «Avevo preso un buon ritmo nelle ultime stagioni, ma in questa non sono particolarmente fortunato: ho colpito quattro legni e c’è stato pure qualche salvataggio sulla linea, ma non sono riuscito a segnare». Il contributo difensivo, invece, è sempre pesantissimo in coppia con l’altro forte centrale Manuel Panini. «Tra noi ormai c’è un ottimo rapporto anche fuori dal campo. Manuel è un professionista vero, un giocatore fortissimo e ci intendiamo davvero ad occhi chiusi dal punto di vista tecnico». L’Albalonga occupa la quarta posizione assieme ad Avellino e Monterosi. «Forse ci manca qualche punticino, ma alla fine penso che ogni squadra abbia ciò che merita e nel complesso noi abbiamo fatto abbastanza bene. L’obiettivo della seconda parte di stagione è quello di rimanere in alto e magari provare ad arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, visto che siamo agli ottavi».Sull’esito finale del girone G, Paolacci ha un’opinione precisa: «Pensavo di trovare Avellino e Latina più avanti, ma Trastevere e Lanusei stanno facendo benissimo e meritano l’attuale posizione di classifica. La squadra più completa e che mi ha impressionato maggiormente, però, credo sia l’Aprilia». La corsa dell’Albalonga di mister D’Adderio, ancora imbattuta con il suo attuale allenatore (sei vittorie e due pari), riprenderà da Anagni nel giorno dell’Epifania. «Ci stiamo allenando bene in questo periodo festivo per farci trovare pronti alla ripresa» conclude Paolacci.