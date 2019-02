Panno parla della finale di Coppa Italia:

Alla pari del direttore sportivo, anche mister Fabio Panno può essere soddisfatto della prova dei suoi, un punto di partenza in vista del caldissimo finale di stagione. "Era la partita che mi aspettavo. I ragazzi hanno fatto la gara che avevamo preparato contro una squadra fortissima. Abbiamo giocato fino al 120' battendo i rigori insieme a loro. Il fatto che abbiano trovato un Cynthia di questo tipo gli rende ancor più onore per la vittoria. Ho detto ai ragazzi di ripartire in campionato da questa partita, non è assolutamente un punto di arrivo per noi ma deve essere un inizio".

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA