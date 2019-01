© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna in Eccellenza a distanza di sei anni dall’ultima volta, quella sulla panchina del Rocca di Papa Nemi. Fabio Panno, più recentemente tecnico di La Rustica e Atletico Torrenova in Promozione, ha detto sì alla corte della Cynthia. «Non potevo rifiutare una piazza simile. Questo è uno dei club laziali con maggiore blasone e storia ed è quello che ricorderò anche ai ragazzi: non si può andare in campo in maniera rinunciataria quando si fa parte di una società come questa».Il tempo per lavorare sarà pochissimo, anzi praticamente nullo: dopo la sonora batosta nello storico derby con lo Sporting (0-4) e l’addio di Mauro Giacomini (dimessosi anche dal ruolo di direttore tecnico e durato alla Cynthia nemmeno due settimane), la Cynthia dovrà affrontare domani la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Valle del Tevere.«Una partita complicatissima perché di fronte avremo un avversario di spessore che annovera giocatori importanti come Fiorentini, uno dei play più forti in queste categorie. In un allenamento non si può preparare nulla se non cercare di spronare la squadra sotto l’aspetto mentale: è chiaro che il momento è delicato, ma proveremo a non regalare nulla alla Valle del Tevere. La cosa che mi inquieta di più è proprio di non avere tempo di lavorare in questo momento, ma il calendario è questo e dobbiamo farci trovare pronti».