Il 28esimo turno può essere stato uno snodo fondamentale per l’esito del girone B del campionato di Eccellenza. Il Tor Sapienza ha battuto il Sora in uno scontro diretto sentitissimo, mentre sono cadute l’Insieme Ausonia (nell’altro big match con l’Arce) e il Pomezia (con l’Itri). La classifica si è un po’ sgranata, ma l’eroe del giorno in casa Tor Sapienza, al secolo Francesco Panella, continua a rimanere prudente.«E’ presto per tagliare fuori alcune protagoniste, mancano sei partite e può ancora succedere di tutto» dice l’esterno offensivo classe 1995 che col Sora ha trovato il suo primo gol stagionale. «Realizzarlo in un match così importante e festeggiando i tre punti, è davvero una cosa che mi riempie d’orgoglio» dice Panella che ha sbloccato il match all’alba della gara. «Dopo il gol la sfida è rimasta equilibrata e non ci sono state grandissime occasioni da gol. Ci prendiamo questi tre punti che sono importanti e ora non possiamo più nasconderci: siamo lì e vogliamo provarci fino all’ultimo».Se è presto per tagliare fuori delle avversarie, Panella ha invece chiaro il nome della formazione più pericolosa nella lotta al primo posto. «L’Audace è la squadra che gioca meglio tra le altre e la classifica conferma che sono l’avversario più insidioso». Il rischio è di vedere una classifica in bilico fino all’ultima giornata… «Speriamo di spuntarla prima» sorride Panella che ricorda bene come all’ultimo turno il Tor Sapienza debba affrontare il Pomezia in casa. «Quello, classifica alla mano, è l’unico scontro diretto che ci rimane. Ma saranno sei partite con le loro notevoli difficoltà e le dovremo affrontare veramente come delle finali».