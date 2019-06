Sampdoria, Di Francesco cerca il sorpasso su Pioli: contatti con la Roma per la rescissione

C'è ancora da aspettare per l'erede di Giampaolo. Stefano Pioli, in parola con la Sampdoria per un biennale più opzione a circa 1,2 milioni di euro, resta infatti in stand by: prima di chiudere, Ferrero vuole capire se ci sono i margini per stringere un accordo economico con Di Francesco, la sua prima scelta. Così, dopo l'incontro di ieri, il tecnico abruzzese ha affidato al suo manager il compito di trattare la rescissione del contratto, valido fino al 2020 (3 milioni di euro), con la Roma.

L'obiettivo è quello di ottenere dai giallorossi una cospicua partecipazione, che integrerebbe il compenso (1,5 per due anni) proposto dal presidente blucerchiato. Intanto Pradè, accostato ai doriani, ha un accordo con la Fiorentina, in passato vicina proprio a Di Francesco.





