Panchina d'oro, vince Gasperini, a Liverani quella d'argento

Gian Piero Gasperini ha vinto la panchina d'oro 2018-2019 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico dell'Atalanta ha battuto la concorrenza di Massimiliano Allegri e Sinisa Mihajlovic. Gasperini ha ottenuto 22 voti sui 49 che hanno espresso le loro preferenze tra i tecnici a Coverciano. A seguire il più indicato è stato Sinisa Mihajlovic: il tecnico del Bologna, che ha ricevuto il premio speciale del settore tecnico, ha ottenuto 13 preferenze. Sei i voti per l'ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri, vincitore delle ultime due edizioni del premio.

«È stata una stagione eccezionale: condivido il premio con Percassi, i giocatori e tutta Bergamo». È la dedica di Gian Piero Gasperini vincitore della panchina d'oro per l'anno passato. «La nostra professione è molto complicata - ha detto il tecnico dell'Atalanta sul palco a Coverciano per ritirare il premio - ci sono tante tensioni a ogni gara, non solo quando si perde ma anche quando si vince. Però noi allenatori siamo privilegiati, questo premio è motivo di grande soddisfazione che dedico anche ai colleghi».

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha vinto la panchina d'argento 2018/19. Il premio gli è stato consegnato oggi a Coverciano dove sono in corso le premiazioni per la panchina d'oro. All'ex giocatore della Lazio il merito d'aver riportato in Serie A il Lecce.

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha vinto la panchina per la Lega Pro. Il riconoscimento gli è stato consegnato durante la premiazione a Coverciano per la panchina d'oro. Caserta è stato l'autore della promozione della Juve Stabia dalla Serie C alla Serie B

