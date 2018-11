Panchina d'oro, vince Allegri davanti a Sarri e Simone Inzaghi

Panchina d'Oro ad Allegri con 17 voti e quella d'Argento ad Andreazzoli. Per il tecnico juventino e' record perché arriva a 4 trionfo in questo premio, davanti a Conte e Capello. "Grazie - ha detto Allegri - si giocatori e alla società. Sono emozionato e poi quelli che lavorano con me, sono fortunato ad avere questo staff.

Raggiungere ottavo scudetto resta obiettivo principale. Poi benedetta Champions... vediamo se avremo un pizzico di fortuna in più... a marzo sarà un'altra Champions. Ma anche in campionato dovremo lottare con Ancelotti e Spalletti anche se non vuole sentirselo dire... "





Aurelio Andreazzoli ha vinto la Panchina d'argento 2018. L'allenatore toscano, 65 anni, è stato premiato per la promozione in Serie A guadagnata lo scorso anno sulla panchina dell'Empoli. Ultimo aggiornamento: 14:02