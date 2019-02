Palocco, si dimette il tecnico Laruffa

Dopo la sconfitta di misura nel derby contro la Pescatori Ostia, Massimiliano Laruffa ha rassegnato le dimissioni da tecnico del Palocco. «Secondo me la squadra gioca un calcio importante e fa sempre la sua partita. - ha detto Laruffa - Abbiamo pagato qualche infortunio di troppo e siamo una delle squadre più giovani del campionato, ma questo forse non basta più. Probabilmente in questo momento non riesco a toccare le corde giuste che servono ad una squadra che occupa la nostra classifica. Ho rassegnato le mie dimissioni per dare una scossa alla squadra ed ora sta alla società decidere se accettarle o meno».

