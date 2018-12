© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anno scorso è stata una delle protagoniste del girone e fino alla fine ha lottato per i play off. Quest’anno il Palocco di mister Massimiliano Laruffa è decisamente indietro in campionato (11esimo posto assieme a Santa Maria delle Mole e Real Morandi con 14 punti), anche se mercoledì scorso ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. «Mi aspettavo anch’io di essere più in alto, anche se in realtà abbiamo un punto in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione – ammette Laruffa – Ma rimango pienamente fiducioso nelle possibilità di questo gruppo e credo che finora siamo stati limitati da diversi episodi negativi, non ultimo il grave infortunio a Melucci (rottura del crociato). Inoltre anche capitan Liberatore è stato assente a lungo e Suppa nell’ultimo periodo non ha potuto essere presente con costanza a causa di problemi lavorativi. E ora siamo in ansia per conoscere le condizioni di Santilli, anche lui vittima di un serio infortunio».All’orizzonte c’è la sfida interna di domani con la Luiss. «Li abbiamo già incontrati in Coppa e in quel caso abbiamo avuto la meglio – ricorda Laruffa – Si tratta di una squadra molto giovane, ma con diversi ragazzi di valore anche se sinceramente non mi aspettavo di vederla così in alto. Mancherà il bomber De Vincenzi per squalifica e questa sarà sicuramente un’assenza pesante per loro, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e sono convinto che i ragazzi riusciranno a tirare fuori una prestazione importante: siamo feriti, ma carichi».Dicembre è arrivato e magari anche il Palocco potrebbe apportare qualche correttivo alla rosa. «Le rivoluzioni non mi sono mai piaciute e non ne faremo – sgombra il campo Laruffa – Se ci sarà la possibilità faremo qualche innesto mirato e null’altro. Vorrei concludere facendo un complimento ai nostri under che stanno dando il loro contributo e in particolare a Michele Figura, un trequartista classe 2001 che nell’ultimo periodo sta facendo l’intermedio e che sta mostrando una crescita importante».