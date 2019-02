Palocco, è Marco Ferretti il nuovo allenatore al posto di Laruffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palocco ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Ferretti, che subentra al posto di Massimiliano Laruffa, dimessosi al termine della sconfitta di domenica scorsa nel derby contro la Pescatori Ostia. La società ha voluto aspettare l’esito del ritorno degli ottavi di Coppa Italia di Promozione contro l’Atletico Torrenova prima di annunciare il nuovo allenatore. Dopo l’eliminazione dalla coppa la scelta del presidente Marco Pini è ricaduta sull’ex tecnico di Pianoscarano, Ronciglione e Fonte Meravigliosa, che avrà adesso il compito di risollevare la squadra dal quattordicesimo posto attuale e di portarla fuori dalla zona play out. Marco Ferretti dirigerà il primo allenamento nella serata di giovedì e dovrà immediatamente preparare al meglio la squadra in vista della delicata sfida di campionato di domenica sul campo del Dilettanti Falasche, altra compagine coinvolta nell’accesa lotta per la salvezza.