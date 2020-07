© RIPRODUZIONE RISERVATA

In difesa. O più semplicemente indifeso. Cambia poco. Fonseca è in difficoltà, tecnica e dialettica. A tal punto che ieri in soccorso di Paulo è arrivato Pallotta. La ciambella mediatica lanciata dal presidente al tecnico («Sono felice di averlo scelto») rischia però di sgonfiarsi a breve. L’allenatore può rimanerci aggrappato giusto il tempo per provare a risollevarsi ma è il primo a sapere che il patto con Jim è fragile. Il motivo è scontato: l’imprenditore statunitense ha già dichiarato di voler cedere il club. Quindi il beneplacet presidenziale è a breve-medio termine. Più breve che medio. Magari servirà a terminare la stagione ma le perplessità crescenti sul suo operato, tra media e tifosi, dovrà scrollarsele di dosso da solo. Anche con un occhio al futuro. Presentarsi infatti alla nuova proprietà senza Europa e con un crollo verticale nel 2020, non sarebbe il migliore tra i biglietti da visita per la conferma.La Roma è in caduta libera e Paulo fatica a centrare il motivo di questo crollo. Alle domande che riceve alla vigilia via mail, replica girando intorno al problema senza centrarlo: «Dopo la partita contro la Sampdoria (unica vinta nel post-pandemia, ndc) la squadra non era molto corta. Nelle ultime due partite invece non è stata la lunghezza il problema. È stato altro». Cosa? Secondo il portoghese i due ko non dipendono dalla condizione atletica («I ragazzi non mi hanno detto che sono stanchi»). Non centra nemmeno il modulo («Possiamo giocare sia con la difesa a tre che a quattro, ma devo dire che è quasi lo stesso»). Non è una questione difensiva («La marcatura preventiva non è stato un problema. Forse con l’Udinese sì ma avevamo un giocatore in meno»). Da scartare anche le ipotesi legate al passaggio di proprietà («La squadra non si è fermata di giocare per il cambio societario») o alle ultime scosse telluriche dentro Trigoria («Non mi sento abbandonato dalla società»).Non trovando così la causa, il tecnico si rifugia nel solito mantra lavoro-fiducia-reazione: «Dobbiamo lavorare, ho sempre sentito il supporto e la fiducia dei tifosi, dobbiamo reagire e giocare per vincere». Per poi aggiungere: «Non è ancora arrivato il momento dei bilanci». In effetti, persa la Champions in campionato, c’è ancora un posto in Europa League da difendere e tentare l’impossibile nella competizione europea ad agosto. Parlarne ora, però, non ha senso. Meglio concentrarsi sul Napoli: «La squadra di Gattuso ha più fiducia rispetto all’andata e gioca bene. Anche se hanno perso a Bergamo sono forti e hanno voglia di vincere. Ma anche noi vogliamo giocare con cattiveria». Tra i convocati si rivedono Pau Lopez e Zaniolo. Poche e scontate le indicazioni sulla formazione: «Dzeko giocherà, Mkhitaryan è un’opzione forte e vediamo come sta Perez perché ha giocato e corso molto. Abbiamo giocato appena due giorni fa». Come il Napoli.