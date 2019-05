Pallotta attacca le radio romane: «Tre in bancarotta, ne restano sei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Roma James, ormai assente dall’Olimpico da oltre anno, torna a parlare dell’ambiente romano e lo fa dal palco dello Sport Decision Makers Summit, un evento che si è svolto a: «Produciamo sette ore di contenuti video originali. Abbiamo anche un nostro canale televisivo che ha 6 milioni di abbonati. Abbiamo anche acquistato una licenza radio perché ci sono nove stazioni a Roma che parlano solo ed esclusivamente di calcio e starebbero a raccontare cazzate tutto il giorno. Mi sono stancato e per questo ho comprato una stazione. Tre di queste nove sono in bancarotta e ora ne restano 6». Il numero uno giallorosso, poi, prevede che il nuovo stadio che dovrebbe sorgere a Tor di Valle sarà inaugurato nel 2022: «È una grande area e sarà l’impianto più utilizzato in tutta l’Europa meridionale. Nessuno sa quanto ci sia voluto per costruire il Colosseo, ma ci stiamo avvicinando».