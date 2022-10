Benzema vince il Pallone d'Oro 2022, l'attaccante francese premiato da Zidane. «Realizzato un sogno»​

L'attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese Karim Benzema è il pallone d'oro 2022. Il 34enne transalpino è stato premiato al Théâtre du Châtelet di Parigi dall'ultimo Pallone d'Oro francese Zinedine Zidane. «Il Pallone d'Oro 2022 e sono felicissimo è Karim Benzema», ha detto Zizou prima di premiare il connazionale. Il riconoscimento arriva al termine di una stagione strepitosa per Benzema, vincitore della Liga e della Champions League con i blancos e nella quale ha messo a segno 44 gol

Ancelotti: «Scudetto? La Roma c'è. E io smetto con il Real»

«Era la mia motivazione»

«Essere qui davanti a voi è molto emozionante per me pensando al lavoro che mi sono messo alle spalle. È un sogno, sono cresciuto con questo sogno, era la mia motivazione. Ho avuto due modelli nella vita Zidane e Ronaldo. C'é stato tanto lavoro, non ho mollato mai. Ci sono stati momenti molti difficili per me ma oggi sono felice. Non ho mai mollato». Queste le parole dell'attaccante del Real Madrid Karim Benzema dopo aver ricevuto il Pallone d'Oro. «Ho continuato a lavorare ed ho cercato di mantenere nella testa la gioia di giocare a calcio e sono fiero del percorso che ho fatto. È stato difficile per me e tutta la mia famiglia. Eccomi qua oggi. È la prima volta, sono felice e soddisfatto e voglio continuare così. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra del Real Madrid e della Nazionale e tutti gli allenatori e il mio presidente che è come uno di famiglia. Il Pallone d'Oro è un premio individuale che si ottiene grazie al lavoro collettivo. Per me questo è il Pallone d'Oro del popolo», ha aggiunto l'attaccante francese.