Pallone d'oro 2022, Benzema favorito per la vittoria: orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming

Anche quest'anno per gli appassionati non poteva mancare la cerimonia d'assegnazione del Pallone D'oro 2022. Il premio calcistico individuale più prestigioso al mondo, consegnato da France Football, quest'anno potrebbe vedere trionfare sul gradino più alto del podio l'attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema. L'ultima volta che un giocatore "bleau" ha vinto l'importante riconoscimento fu nel 1998, quando a trionfare fu Zinedine Zidane, quell'anno campione del mondo con la Francia. Sarebbe il quinto francese in assoluto dopo Kopa, Platini e appunto Zizou.

Quest'anno la punta merengue potrebbe interrompere il monopolio di Lionel Messi, che lo scorso anno aveva trionfato per la settima volta, infrangedo il suo precedente record di sei palloni d'oro, dietro di lui Cristiano Ronaldo con 5. Per l'assegnazione verrà presa in essere solo la stagione 2021/2022 e non dunque l'anno solare. Autunno e Mondiali saranno quindi fondamentali per l'assegnazione 2023. In virtù dei voti spesso sballati da parte delle federazioni calcistiche meno importanti del Ranking FIFA, solo le rappresentative dei primi cento paesi della classifica FIFA (e le cinquanta per le donne) potranno votare per il Pallone d'Oro.

Ancelotti: «Scudetto? La Roma c'è. E io smetto con il Real»

Pallone d'oro 2022: orario e dove vederlo

l Theatre du Chatelet di Parigi sarà, per la terza volta la cornice che accoglierà il più importante galà calcistico mondiale, ambasciatore di questa edizione l'ex bomber ivoriano, Didier Drogba. Quest'anno nella lista dei 30 calciatori più forti in circolazione, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe trionfare Karim Benzema, vincitore di Champions League e Liga nella scorsa stagione con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La cerimonia inizierà alle ore 20:45, l'evento sarà molto lungo, per cui è difficile stabilire quando sarà assegnato il premio più importante, essendo l'ultima assegnazione della serata. Prima saranno consegnati il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa al miglior giovane, il Trofeo Yashin al miglior portiere, il Trofeo Gerd Muller al miglior bomber e il trofeo Puskas per il miglior gol.

In Italia la cerimonia sarà visibie in diretta televisiva su Sky Sport, canale 200. Per chi non fosse abbonato sarà comunque possibile seguirla anche in chiaro sul canale 20 di Mediaset, dove a condurre la serata ci saranno Monica Bertini, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. L'evento potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity.