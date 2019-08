© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre importanti colpi di mercato per il Paliano di mister Francesco Russo, neopromosso in Eccellenza grazie al ripescaggio dopo la finale di Coppa Italia regionale di Promozione raggiunta la scorsa stagione. la compagine assicurata si è assicurata il giovane portiere Francesco Esposito, 19 anni, ex Unipomezia, Raul Cellitti, 18 anni, centrocampista ex Anagni e soprattutto James Tenkorang, attaccante 19enne ex Lanusei in serie D. Tre giovani di valore che si sono messi a disposizione di mister Russo che sta preparando il difficile esordio assoluto in Eccellenza per la squadra, fissato per domenica 8 settembre al Tintisona di Paliano contro l'Atletico Lodigiani.Il punto della situazione in casa biancorossa è affidato al tecnico Francesco Russo.«Riguardo i tre ultimi acquisti si tratta di tre profili importanti che va nno a completare la nostra rosa. Esposito è un portiere di talento che arriva dall'Unipomezia dove ha giocato lo scorso campionato. Ha fatto parte in pianta stabile della rappresentativa di categoria, ha appena 19 anni, è valido e si giocherà il posto da titolare con l'esperto Mosciatti- ha spiegato Russo- Cellitti è invece un centrocampista giovane con ottima tecnica che ha fatto già alcune presenze in D con l'Anagni. Visti anche gli ottimi rapporti tra le due società siamo riusciti a farcelo girare. Può fare un campionato ad alti livelli e proporsi per categorie migliori. Tenkorang è invece un ragazzo originario del Mali, 19 anni, attaccante che ha giocato in D con il Lanusei e malgrado la giovane età è sceso in campo nel playoff contro l'Avellino. E' una prima punta alta e longilinea che già ha fatto vedere il suo valore integrandosi benissimo. Completa un reparto già forte di Yuri Fazi e Simone Matozzo».«Il bilancio di questo primo mese di lavoro è piu' che positivo- ha aggiunto Russo- stiamo creando un bel gruppo, c'è tanta voglia di lavorare e di seguire le mie indicazioni. Il girone B di Eccellenza laziale è duro con squadre forti, blasonate che rappresentano città importanti con tradizione calcistica. Noi pensiamo di aver costruito una squadra valida. Ci so no ragazzi giovani con esperienza in D ed esperti che faranno da guida. L'obiettivo è fare bene. Non ci nascondiamo e non abbiamo paura di nessuno. Come lo scorso anno quando eravamo in Promozione puntiamo a divertire e divertirci. Non vogliamo accontentarci pur consapevoli delle difficoltà. Partire bene è fondamentale. Per questo puntiamo ai tre punti all'esordio in casa contro l'Atletico Lodigiani. L'aiuto del pubblico sarà importante. Paliano non ha mai fatto l'Eccellenza. C'è tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Non trascureremo la Coppa Italia, lo scorso anno ci ha regalato sia pure nella categoria inferiore, di vivere questo sogno».Il Sora ha invece ingaggiato in prestito dal Potenza, serie C, il giovane portiere casertano, Pasquale Musco, 18 anni cresciuto nei settori giovanili di Avellino, Virtus Entella e Catanzaro.