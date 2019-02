© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un successo per il Paliano di mister Francesco Russo che sta vivendo un momento magico sia nel campionato di Promozione girone D dove occupa la seconda piazza ad un punto dalla capolista Pontinia, sia in Coppa Italia. Oggi pomeriggio i ciociari hanno superato per 2-1 davanti ai propri tifosi il Palestrina nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti in Promozione. Ritorno il 27 febbraio a campi invertiti.«Partita difficilissima, loro fortissimi, veramente una bellissima squadra. Siamo partiti un po' timorosi anche a causa dell'ampio turnover e del fatto che avevamo qualche giocatore acciaccato tipo Matozzo tenuto inizialmente in panchina- ha spiegato mister Francesco Russo del Paliano- in piu' Pizzuti e Lanni fuori. Loro sono partiti bene tenendoci bassi e mettendoci in difficoltà».«La rete del loro vantaggio- ha aggiunto Russo- è arrivata in modo rocambolesco con un fallo clamoroso con uno stop di mano loro al momento del goal. Poi a parte il goal e l'episodio abbiamo iniziato a macinare gioco riuscendo ad arrivare al pareggio meritato con Fazi».Per fazi è la 30^ rete stagionale, 21 in campionato e 9 in Coppa Italia. Lo scorso anno arrivò a 35 reti di cui 32 in campionato e 3 in Coppa Italia.«Dopo il nostro pareggio- ha incalzato Russo- abbiamo commesso un a grossa ingenuità che ci è costata un calcio di rigore contro sbagliato fortunatamente da Compagnone. A quel punto ci siamo ancora piu' motivati continuando ad attaccare. fino a quando ci è stato concesso un calcio di rigore a noi trasformato da Simone Matozzo che ho fatto entrare nel secondo tempo. Un successo importante contro una squadra forte. Abbiamo un piccolo vantaggio per il ritorno ma sarà durissima. Bella partita quella di oggi con due squadre che meriterebbero entrambe di passare il turno. Ora sotto con il campionato. Domenica partitissima ad Anitrella».